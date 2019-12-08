شرطة النجف الاشرف تعقد اجتماعا امنيا بحضور المحافظ

2019/12/08 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

عقدت مديرية شرطة محافظة النجف، امس السبت، اجتماعاً بحضور محافظ النجف، لؤي الياسري، ورئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا ال حيدر

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