عمليات البصرة تعلن التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين بشأن فتح ميناء الفاو

2019/12/08 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت قيادة عمليات البصرة واللجان التنسيقية للمتظاهرين في قضاء الفاو، امس السبت، التوصل إلى اتفاق لفتح البوابات الرئيسية الثلاث لمستودعات نفط الفاو

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