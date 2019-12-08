2019/12/08 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان في ذكرى ثورة ديسمبر السودانية نستلهم تجربتها في عدم تكرار انتكاسة ثورة أكتوبر 1964 ، ومهم مواصلة الثورة حتي تحقيق أهدافها في الآتي - تكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية في فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ومتابعة المفقودين.- _ ابعاد رموز النظام الفاسدين من مفاصل الدولة ، واستعادة أموال الشعب والشركات المنهوبة منهم، وتحويل كل ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وتحرير الإعلام من عناصر النظام ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - في الذكرة الأولي لثورة ديسمبر 2018) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تاج السر عثمان - في الذكرة الأولي لثورة ديسمبر 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).