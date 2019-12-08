سعيد الكحل - لماذا أخفت موصلي جهود حزبها في مناهضة حقوق النساء ؟

2019/12/08 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل خلال زيارة الوزيرة جميلة موصلي إلى رواندا ، بتاريخ 26 نونبر 2019 ، للمشاركة في القمة العالمية حول النوع الاجتماعي بكيغالي ، حملت معها لائحة من المكتسبات النسائية عساها تفاخر بها أمام بقية الحكومات الإفريقية والدولية .جميل أن تستعرض السيدة الوزيرة جهود المغرب في النهوض بحقوق وأوضاع النساء بفضل النضالات الدائمة للحركة النسائية والحقوقية ، لكن يحق لنا مساءلة معاليها حول مدى مساهمة حزبها في تحقيق تلك......

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