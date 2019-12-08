طلال الربيعي - سلمية التظاهرات, العنف, وفرانتز فانون

2019/12/08 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي "ما زالت اشياء عديدة في هذا العالم يجب ازالتها بالحديد والنار"لينين- صفحة الصديق جاسم محمد كاظم في الفيسبوك

جاسم محمد كاظم : "أنا لا أخرج لِـيسلخ العسك......

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