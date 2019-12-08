قاسم المحبشي - في إستشكال مفهومي العقل والثورة.

2019/12/08 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي اليوم افتتحت الجمعية الفلسفية المصرية أعمال مؤتمرها الفلسفي الثلاثون بمناسبة المئوية الأولى لثورة 1919 -2019 بعنوان ( العقل والثورة).استهلها الفيلسوف العربي الكبير حسن حنفي بمحاضرة ضافية بعنوان ( العقل والثورة؛ يختلفان أم يتفقان) على مدى ساعة كاملة استمعنا إلى سيل غزير من الأفكار الفلسفية المنسوجة من حرير الثقافة العميقة وعالية الجودة.وادار الجلسة الاستاذ الدكتور مصطفى النشار بكفاءة واقتدار.واس......

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