محافظ بغداد يعلن استئناف العمل بمشروع مجاري الطارمية الستراتيجي

2019/12/08 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيأعلن محافظ بغداد المهندس محمد العطا، أمس السبت، استئناف العمل بمشروع مجاري الطارمية الاستراتيجي.وقال محافظ بغداد خلال حفل استئناف العمل بمشروع مجاري الطارمية بحضور عضو مجلس النواب احمد المشهداني ومدير مجاري محافظة بغــداد ومدراء الوحدات الإدارية وقيادات امنية وجمع غفير من وجهاء وشيوخ عشائر القضاء ان «هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية والذي سيخدم اهالي القضاء بشكل كبير، مبينا ان المشروع يُعد استحقاقا لأهلنا في قضاء الطارمية ويعتبر واحدا من سلسلة مشاريع سنشرع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة»وعزا العطا «سبب تأخر البدء بتنفيذ المشروع الى قرار مجلس الوزراء المرقم 347 في الفترة السابقة القاضي بأيقاف المشاريع بسبب التقشف، موضحا ان المشروع يتألف من أربع محطات ضخ ثلاث منها للأمطار وواحدة للصرف الصحي، ويبلغ طول شبكات الصرف الصحي 74 كم أما شبكات الأمطار يبلغ طولها 38 كم ويعمل المشروع بطاقة تصميمية تبلغ 17000 متر مكعب في اليوم الواحد».

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