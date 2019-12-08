فاطمة ناعوت - حين حاورتني الصغيرةُ آنجلينا

2019/12/08 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت حوارٌ جميل أجرته معي بالإنجليزية طفلةٌ بالكاد تحلُّ ضفائرها لتبرحَ باحة الطفولة وتدخل ساحة الصِّبا، أنقله لكم بسبب فرداة زاوية التقاطها للُغز الكتابة الأدبية.المُحاوِرةُ الصغيرة مصرية مولودة في أستراليا، اسمها: “آنجيلينا فادي سلامة”، من مدرسة "سانت لوقا" الأسترالية.وهناك يصنعون عقولا تفكر وتحلل وتنقد حتى تبني المعلومةَ على البحث والاستقراء المجتمعي، وليس عقولاً تحفظ وتردد.العقلية النقدية ا......

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