بيان أهالي ووجهاء وشيوخ كربلاء عن مباشرة دوام المدارس

2019/12/08 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وجهاء وشيوخ وأهالي مدينة كربلاء المقدسة بيانا يدعون فيه الى ايقاف قطع الطرق في المدينة، وكافة إدارات المدارس والكوادر التربوية الى المباشرة بالد...

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