2019/12/08 | 08:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 43 شخصا بحريق كبير في مصنع بنيودلهي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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