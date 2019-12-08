2019/12/08 | 08:27 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} غطى الضباب الكثيف خمس محافظات صباح اليوم الأحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضباب كثيف يعدم الرؤية تماماً في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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