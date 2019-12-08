الرافدين يعلن عن قروض 50 مليون دينار لبناء وترميم الدور السكنية

2019/12/08 | 08:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين ان قروض الـ 50 مليون دينار لإضافة بناء وترميم الدور السكنية التي تمنح للموظفين و 30 مليون دينار للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.

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