الرافدين : قروض 50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية تكون بضمان رهن العقار

2019/12/08 | 08:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأحد، ان قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية التي تمنح للموظفين

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