الثلوج تغطي منطقة الدغارة في الديوانية

2019/12/08 | 08:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت ناحية الدغارة في محافظة الديوانية، ليلة أمس السبت، تساقط الثلوج في ظاهرة تحصل لأول مرة منذ عدة سنوات.

وذكر الراصد الجوي علي جابر الزيادي لـ"الغد برس"، في وقت سابق، أن "درجات الحرارة مطلع الاسبوع الحالي ستصل إلى الصفر المئوي في بعض المناطق".

وتشهد مناطق متعددة من البلاد في الوقت الحاضر سقوط امطار، فيما داهمت السيول الإيرانية مناطق في ديالى وواسط وميسان.

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