مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر أول صورة للسعودي منفذ هجوم فلوريدا

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية (FBI)، اليوم الأحد، أول صورة لمنفذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، السعودي، محمد الشمراني.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.

وطلب مكتب التحقيقات من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال، مؤكدا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني.

وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الأنشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة، نشر حساب على تويتر يحمل اسما مطابقا لاسم مرتكب الحادث "وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وتنتقد دعمها لإسرائيل.

وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين.



ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه.

The NAS Pensacola shooter is identified as Saudi national Mohammed Alshamrani.



Anyone with information regarding his activites is encouraged to call 1-800-CALL-FBI.



FBI Jacksonville is not aware of any credible threat toward the Pensacola community at this time.



pic.twitter.com/RNc8ZL89WS— FBI Jacksonville (@FBIJacksonville) ٨ ديسمبر ٢٠١٩

