بعثة الجوية تتوجه صوب تونس للدخول بمعسكر تدريبي

2019/12/08 | 08:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يتوجه نادي القوة الجوية صوب تونس للدخول بمعسكر تدريبي استعدادا للقاء مولودية الجزائر في دوري ابطال العرب.

ويستمر المعسكر لمدة خمسة ايام وبعدها يغادر الى الجزائر للقاء مولودية الجزائر.

ويواجه الصقور نظيرهم الجزائري في السادس عشر من شهر كانون الأول الحالي على ارض الخصم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بينهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسو حريري في اربيل .

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