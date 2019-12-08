واتساب تضيف ميزة المكالمة الثانية لتطبيقها

2019/12/08 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "iOS" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.

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