واتساب تضيف ميزة مهمة لتطبيقها

2019/12/08 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "iOS" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.

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