وزير العمل يحدد موعد صرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ

2019/12/08 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، الـ 15 من شهر كانون الأول الحالي موعدا لصرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ للأعوام الثلاثة الماضية.

وقال

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