الرافدين يحدد شرطاً لمنح قروض الـ 50 مليون

2019/12/08 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين ان قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية التي تمنح للموظفين و 30 مليون دينار للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز له ان ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه اوتاهيله لصالح المصرف.

واضاف البيان ان قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين، مشيرا الى ان ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية (مبلغ القرض + 20‎%‎) اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين، داعيا المواطنين والموظفين لزيارة فروعه في بغداد والمحافظات للتقديم على تلك القروض.

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