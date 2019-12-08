الرافدين يكشف آلية منح قرض الـ 50 مليون دينار لبناء وترميم الدور السكنية

2019/12/08 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأحد (08 كانون الأول 2019)، ان قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السك...





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