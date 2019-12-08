بطولة الخليج تسدل أستارها اليوم بلقاء البحرين والسعودية

2019/12/08 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسدل بطولة الخليج الرابعة والعشرون بكرة القدم المقامة حالياً في الدوحة ستارها مساء اليوم الأحد بلقاء يجمع الأحمر البحريني والأخضر السعودي في ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل .

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