مقتل 43 شخصاً إثر حريق في مصنع بالهند

2019/12/08 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الهندية ،اليوم الاحد،مقتل 43 شخصا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي.

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