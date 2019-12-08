2019/12/08 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول في قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن مكان تجمع وطريق مرتكبي "مجرزة السنك"، وسط العاصمة بغداد.

ونقلت العربي الجديد عن المسؤول قوله ان "المهاجمين جاءوا من شارع فلسطين (شرقي بغداد) حيث تجمعوا في مسجد بقية الله، الواقع تحت نفوذ مليشيا كتائب حزب الله، وانطلقوا في طرق مختصر باتجاه النهضة ثم شارع الشيخ عبد القادر الكيلاني واقتحموا الساحة بالرصاص".

وأكد أن "صوت الرصاص سُمع في المنطقة الخضراء لأكثر من ربع ساعة، ولم تتلقَّ قوات الجيش أي أمر بالتحرك إلى الساحة".

وأعقب المجزرة الإعلان عن تعرض منزل مقتدى الصدر في حي الحنانة الواقع على مقربة من ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف القديمة، إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة عبر قذيفة أصابت جدار المنزل الخارجي.



مع العلم أن المقرّ يحظى بإجراءات أمنية غير اعتيادية منذ سنوات.

ووفقاً لمصادر مقرّبة من الصدر الموجود منذ أسبوعين في مدينة قم الإيرانية، فإن القذيفة محلية الصنع، في تلميح إلى أنها من جهة فصائل مسلحة رافضة للتظاهرات الحالية التي يدعمها الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول يكشف مكان تجمع مرتكبي "مجرزة السنك": سلكوا هذا الطريق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول يكشف مكان تجمع مرتكبي "مجرزة السنك": سلكوا هذا الطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).