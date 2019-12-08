البرلمان الإيراني يتسلم موازنة 2020 بأقل إعتماد للنفط في تاريخها

2019/12/08 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسلم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي {البرلمان} في ايران من الرئيس حسن روحاني اليوم الاحد، مشروع موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2020.

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