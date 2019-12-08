بالصور.. المباشرة بتوسعة وتطوير شارع مهم جنوب بغداد

2019/12/08 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد باشرت بتطوير شارع 20 ضمن منطقة البياع والذي يعتبر من الشوارع التجارية والحيوية في العاصمة".

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