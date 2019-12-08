2019/12/08 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها لأحوال الطقس لليوم الاحد.

وتوقعت المديرية استمرار هطول الامطار المتفرقة في محافظتي اربيل والسليمانية، فيما يستمر تساقط الثلوج في المناطق والمرتفعات الجبلية في كل من اربيل ، السليمانية، ودهوك.

وحسب توقعات المديرية فإن درجات الحرارة في مدن الاقليم وكركوك تكون على النحو التالي:

أربيل:

العظمى 14

الصغرى 8

السليمانية:

العظمى 13

الصغرى 6

دهوك

العظمى 13

الصغرى 7

كركوك

العظمى 15

الصغرى 9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تساقط الثلوج بمدن كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تساقط الثلوج بمدن كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).