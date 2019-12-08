قرض جديد لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار

2019/12/08 | 09:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه توصل إلى اتفاق مباشر مع أوكرانيا سيقوم بموجبه الصندوق بمنح كييف قرضا بـ5,5 مليار دولار أمريكي.

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