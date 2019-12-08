2019/12/08 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة ميزانية الحكومة على البرلمان، الأحد، قائلا إنها تهدف لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن.

وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي "هذه موازنة لمقاومة العقوبات...



مع أقل اعتماد ممكن على النفط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: ميزانية إيران معدة للتصدي للعقوبات الأمريكية عبر تقليص الاعتماد على النفط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: ميزانية إيران معدة للتصدي للعقوبات الأمريكية عبر تقليص الاعتماد على النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).