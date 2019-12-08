الجواهري: القضاء على عجز الموازنة شائك للغاية

2019/12/08 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، اليوم الاحد، التغلب على عجز الموازنة، لافتا الى ان هناك الكثير من المبالغ يجب ان يتم السيطرة

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