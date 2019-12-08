محمد الحنفي - وبعد استشهاد الشهيد عمر... صار في فكرنا...

2019/12/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الظلاميين...عندما اغتالوا...الشهيد عمر...اطمأنوا...على مستقبل...إنتاج فكر الظلام...في هذا الوطن...ليصير فكر الظلام...في كل بيت...في كل مدرسة...في كل مسجد...في كل جامع...لا يتوقف...عند ظلامية الحكم...اليدعي...أن أمر الدين...بين يديه...مع أن الدين...صار محالا...للتحزب...لإنتاج الظلام...بعدان صار الظلاميون...مر......

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