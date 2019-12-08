فاطمة ناعوت - لفرط حضورك … لا أراك!

2019/12/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت يسألُ أحدُ التلامذة أستاذَه: "لماذا لا توجّه لي أيَّ سؤال مثل بقية طلاب علمِك ومحاوريك؟" فيجيبُ سقراطُ وقد انتبه لحضوره فجأة: "هل كنتَ معنا؟! لم تتكّلمْ فلم أرك! تكلمْ حتى أراك.” التلميذُ حاضرٌ حضورًا فيزيقيًّا وجسدُه مرئيٌّ للجميع، لكنّ عقلَه غيرُ مرئي، فغاب الجسد أيضًا.لأن العقل هو أداة الحضور الوحيدة في حلقات النقاش وجلسات الحوار.الكلامُ يمنحُ الإنسانَ حضورا بالقطع.لكن هناك كلامًا يسلبُ ......

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