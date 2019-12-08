2019/12/08 | 09:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات التركية من الأحذية والمصنوعات الجلدية، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مليار و550 مليون دولار.

وأوضح رئيس اتحاد مصدّري الجلود والمصنوعات الجلدية في إسطنبول، مصطفى شينوجاك في تصريح صحفي، أن تركيا صدرت الأحذية إلى 186 دولة، والمصنوعات الجلدية إلى 202 دولة، خلال نفس الفترة.

وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع صادرات الأحذية إلى ملياري دولار في العام 2020، وذلك عبر إحياء هذا القطاع.

وذكر شينوجاك أن الصادرات التركية من المصنوعات الجلدية، إلى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، سجلت ارتفاعا خلال السنة الحالية.

وأشار إلى رغبة الاتحاد في فتح أسواق جديدة، والرفع من حجم الصادرات إلى أخرى، على غرار السوق الكورية.

وتصدرت روسيا مستوردي الأحذية والمصنوعات الجلدية التركية، حيث بلغت قيمتها 170 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 115 مليون دولار، وإيطاليا بـ 113 مليون دولار.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة، بـ 78 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 66 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ 60 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. دول تستورد أحذية ومنتجات جلدية تركية بقيمة 1.5 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. دول تستورد أحذية ومنتجات جلدية تركية بقيمة 1.5 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).