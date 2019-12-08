مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وجرح العشرات في حريق مصنع بالهند

2019/12/08 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشرطة الهندية، الأحد(08 كانون الأول 2019)، عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وجرح العشرات في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة " إي ان آي" الهندية عن الشرطة قولها: "قتل 43 شخصا وجرح العشرات جراء حريق شب في شارع آنج ماندي".

ووفقا لخبراء الإطفاء، تم إخماد الحريق بالكامل لكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حيث تم إخلاء 62 شخصا من المبنى وسبب الحريق لا يزال مجهولا.

يذكر ان الحريق شب صباح اليوم في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

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