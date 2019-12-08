غارات على مواقع في قطاع غزة

2019/12/08 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان صادر عن جيش الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، بأن مقاتلات ومروحيات حربية، أغارت الليلة الماضية على عدد من الأهداف في غزة، ومن بينها قاعدة عسكرية تابعة لحركة حماس.

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