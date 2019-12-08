المطربون العراقيون يلغون حفلاتهم في رأس السنة الميلادية

2019/12/08 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى الكثير من المطربين العراقيين حفلاتهم، المزمعة اقامتها بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية، تضامناً مع أبناء شعبهم واكراماً لارواح الشهداء الذين سقطوا في الشارع العراقي وهم يطالبون بالاصلاحات، بأن نعيش في عراق خال من الفساد والمحاصصة الحزبية، بوقفة انسانية ووطنية تحسب لهم.

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