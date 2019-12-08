الرافدين يقدم قروضًا مالية لبناء وترميم الدور السكنية للموظفين والمواطنين

2019/12/08 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأحد، ان قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية التي تمنح للموظفين و 30 مليون دينار للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.وقال المصرف في بيان، ان “ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه وتأهيله لصالح المصرف” واضاف ان “قرض اضافة البناء […]

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