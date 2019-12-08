تراجع في الفائض التجاري الصيني مع واشنطن

2019/12/08 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات جمارك صينية الأحد، أن الفائض التجاري لبكين مع الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر 24.60 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.

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