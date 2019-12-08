2019/12/08 | 10:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل اعتصام الديوانية ومطالبات باختيار كابينة حكومية بعيدة عن المحاصصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل اعتصام الديوانية ومطالبات باختيار كابينة حكومية بعيدة عن المحاصصة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل اعتصام الديوانية ومطالبات باختيار كابينة حكومية بعيدة عن المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).