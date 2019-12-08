ليبيا تدعو لتدخل أممي في قضية احتجاز طيار لدى قوات حكومة الوفاق

2019/12/08 | 10:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الاحد، الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل ضمان معاملة الطيار الذي احتجزته قوات حكومة الوفاق في مدينة الزاوية أمس السبت، معاملة أسرى الحرب وفق اتفاقية جنيف.

ووصفت الحكومة المؤقتة في بيان صادر عنها المعاملة التي تعرض لها الطيار عامر الجقم العرفي بالقاسية وغير الإنسانية، داعية "حكماء الزاوية" كذلك إلى سرعة التحرك للعمل على معاملته كأسير حرب.

وربط البيان بين "إسقاط الطائرة الحربية والاتفاق الموقع أخيرا بين حكومة الوفاق والحكومة التركية"، معتبرا أن "سقوط المقاتلة التابعة لسلاح الجو الليبي يبعث على الريبة من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق"، كما حذر من "رد قاس" ستقوم به قوات "الجيش الوطني".

وكانت قيادة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت في وقت سابق من السبت، أنها أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ 23" تابعة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، في مدينة الزاوية قرب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنها "ألقت القبض على قائد الطائرة بعد هبوطه بالمظلة".

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