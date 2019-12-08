جولة روسية تركية مشتركة على الطريق السريع

2019/12/08 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا، ورئيس مركز التنسيق بالقوات المسلحة التركية، الجنرال أرهان أوزون، بجولة تفقدية مشتركة على طول الطريق الاستراتيجي السريع "إم

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