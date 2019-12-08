2019/12/08 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا ، بانخفاض لدرجات الحرارة .

وذكر بيان للهيئة اليوم تلقت "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس متباين بدرجات حرارة منخفضة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس متباين بدرجات حرارة منخفضة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).