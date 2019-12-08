مصدر لـ الغد برس : ميمي قد يلتحق بالمنتخب الاولمبي

2019/12/08 | 10:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مقرب من بعثة المنتخب الاولمبي، اليوم الاحد، ان المهاجم مهند علي ميمي يرغب بالانضمام للفريق المشارك في كاس اسيا تحت 23 عاما.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "ميمي ابدى رغبته في اللعب وابلغ الكادر التدريبي بذلك خاصة مع عمره الذي يسمح له بالمشاركة".

واضاف ان "الكادر التدريبي بقيادة عبد الغني شهد لامانع لديه بانضمام ميمي لكتيبة الفريق لاسيما وان البطولة الاسيوية مؤهلة لاولمبياد طوكيو".

واشار الى ان "ميمي سيتحرك على ادارة الدحيل القطري بغية الحصول على الموافقة والتواجد في البطولة الاسيوية الاولمبية".

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