الحوزة تنضم لحملة دعم المنتج الوطني.. مرجع ديني يعتبره ’’مطلباً شرعياً’’

2019/12/08 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

عدّ المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي، ان تشجيع المنتوج الوطني مطلب شرعي ووطني مهم على جميع العراقيين الالتزام به.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشرطة الهندية، الأحد(08 كانون الأول 2019)، عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وجرح العشرات في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة " إي ان آي" الهندية عن الشرطة قولها: "قتل 43 شخصا وجرح العشرات جراء حريق ش

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شركة "واتساب" عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "iOS" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في مح

بغداد اليوم ـ النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، أن الطائرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الحنانة، تم تصنيعها محلياً.

وقال الياسري، في كلمة خلال الاجتماع، أن " يوم أمس وبعد الساعة الواحدة والنصف توجهنا ا

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