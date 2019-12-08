أميركي من أصول عراقية يتضامن مع شباب العراق بارتداء الكمامة خلال فوزه في مباريات للملاكمة.. صور

2019/12/08 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزم الملاكم العراقي الأصل الأميركي الجنسية، باسل علي ناصر، الملاكم الأميركي چارلس كلارك من مدينة تكساس الأمريكية للمحترفين من ستة جولات.وأرتدى باسل الكمامة، في إشارة إلى تضامنه مع انتفاضة تشرين في العراق والعنف الذي يتعرض له المحتجون من القوات الأمنية في أول أيام انطلاق الثورة.وينحدر باسل من محافظة البصرة جنوب العراق، ويقيم في […]

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