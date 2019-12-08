علاوي يدعو رئيس الجمهورية الى 'اجراءات سريعة' للخروج من المأزق

2019/12/08 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بوصفه "يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور" الى اتخاذ اجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي.

وقال علاوي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في ظل المنعطف الحرج والاوضاع الخطيرة التي تمر فيها بلادنا العزيزة، وضرورة الاسراع بترشيح اسمٍ او اكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو الاخ برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شاملٍ يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الدكتاتورية السابقة، ومن المتظاهرين السلميين ومن الاتحادات والنقابات المهنية، وذلك للحوار حول مفوضية وقانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين ليكون الحوار خطوةً في طريق انقاذ البلاد مما هي فيه ".

وأكد أن "الاوضاع الحالية تتطلب من رئيس الجمهورية بوصفه يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور، اجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر فيه البلاد والحفاظ على قراره السيادي ووحدته الوطنية بتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضي".



كان مجلس النواب، وافق في جلسة استثنائية عقدها الأحد (1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها من رئاسة الوزراء بشكل رسمي.





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