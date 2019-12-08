هبوط صادرات الصين في نوفمبر ونمو الواردات يشيران لتعافي الطلب

2019/12/08 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكمشت صادرات الصين في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الرابع على التوالي مما يبرز الضغوط المستمرة على المُصنعين بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن نمو الواردات قد يكون مؤشرا لإسهام خطوات تحفيز تتبناها بكين

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