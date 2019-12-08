2019/12/08 | 11:08 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق فى دائرة العنف.. الرئيس العراقى يدعو لاحترام السلمية فى التظاهرات بعد مقتل وإصابة 84 شخصا بأحداث دامية وسط بغداد.. برهم صالح يؤكد ملاحقة المجرم... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق فى دائرة العنف.. الرئيس العراقى يدعو لاحترام السلمية فى التظاهرات بعد مقتل وإصابة 84 شخصا بأحداث دامية وسط بغداد.. برهم صالح يؤكد ملاحقة المجرم...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق فى دائرة العنف.. الرئيس العراقى يدعو لاحترام السلمية فى التظاهرات بعد مقتل وإصابة 84 شخصا بأحداث دامية وسط بغداد.. برهم صالح يؤكد ملاحقة المجرم...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).