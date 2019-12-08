محافظ نينوى يوضح بشأن الأسماء الغريبة في تعيينات التربية

2019/12/08 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – نينوى

أوضح محافظ نينوى، نجم الجبوري، طبيعة الأسماء الغريبة، التي ظهرت في تعيينات التربية.

وقال الجبوري في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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