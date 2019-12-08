الحوثي يرحب بتصريحات حمدوك سحب قوات بلاده من اليمن

2019/12/08 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد على الحوثي، تصريحات رئيس الوزراء السوداني بشأن عزمه سحب قوات بلاده من اليمن، بـ"الإيجابية".

وقال محمد الحوثي في

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